Пассажиры получат возможность воспользоваться новыми остановками и будут путешествовать по новому графику движения поездов в Днепр.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов в Днепр, который начнет действовать в сентябре, сообщает Politeka.net.

Об изменениях идет речь на странице Фейсбук в филиале "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця".

В сентябре пассажиров, пользующихся пригородными и межрегиональными экспрессами, ожидает новый график движения поездов в Днепр.

Так, пригородная электричка 6109 сообщением Демурино - Чаплино - Днепр-Главный, начиная с 15 сентября, будет делать дополнительную кратковременную минутную остановку на пассажирской платформе 196 км. Это позволит жителям близлежащих населенных пунктов удобнее добираться до областного центра. До станции Синельниково II экспресс будет курсировать по действующему расписанию, а дальше будет двигаться с изменениями.

Пассажиры получат возможность воспользоваться новыми остановками, в том числе на платформах 219 км, Игрень, Яворницкое и других станциях, ранее не входивших в маршрут. В результате поезд будет прибывать в 07:35, что позволит пассажирам успеть на работу или учебу.

Новый график движения поездов в Днепр касается и скоростного сообщения Харьков – Днепр. По техническим причинам в конце сентября будет изменен график состава 823.

В частности, 26 и 28 сентября он будет прибывать раньше обычного времени – в 13:34 вместо 13:50. При этом экспресс не будет производить остановок на промежуточных станциях, таких как Минеральная, Орловщина, Самар-Днепровский, Самаровка, Нижнеднепровск-Узел и Нижнеднепровск. Подобные изменения предусмотрены и для рейса 27 числа, когда прибытие состоится в 13:54, также без промежуточных остановок.

"Укрзализныця" обращает внимание пассажиров на необходимость заранее проверять актуальное расписание движения. Удобнее всего сделать это на официальном сайте Приднепровской железной дороги.

