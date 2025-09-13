У підсумку нова система оплати проїзду у Кропивницькому має зробити пересування містом більш прозорим, сучасним і зручним.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому готується до запуску, повідомляє Politeka.

Проєкт електронного квитка розглядався міською радою тривалий час, після чого його оприлюднили на офіційному порталі. Жителі мали можливість залишати пропозиції та коментарі щодо тарифних планів і правил використання.

Функціонування сервісу передбачає кілька варіантів оплати. Пасажири зможуть користуватися банківськими картками, мобільними застосунками чи електронними гаманцями. Валідатори забезпечують миттєву фіксацію платежу, що усуває потребу тримати при собі готівку. Технічна база була готова ще до початку воєнних подій, однак через проблеми з електропостачанням і доступом до мережі впровадження відклали. Нині здійснюється модернізація для остаточного запуску.

Запропоновані різні типи квитків. Це можуть бути абонементи на тиждень, місяць чи рік, лімітовані поїздки або так званий «вільний гаманець», який поповнюється за потребою. Пільгові картки надають змогу здійснювати дві поїздки щодня або користуватися транспортом до шістдесяти разів протягом місяця. Поповнення балансу доступне через термінали, пункти продажу чи сайт оператора. Водночас для тих, хто звик до паперових варіантів, передбачена можливість придбання у кондуктора або водія.

Монтаж обладнання та його подальше обслуговування виконує компанія, яка перемогла в конкурсі. Крім цього, вона організує цілодобову підтримку користувачів через спеціальний контакт-центр.

У підсумку нова система оплати проїзду у Кропивницькому має зробити пересування містом більш прозорим, сучасним і зручним, пропонуючи різні інструменти для розрахунку та полегшуючи користування транспортом.

