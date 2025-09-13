В итоге новая система оплаты проезда в Кропивницком должна сделать передвижение по городу более прозрачным, современным и удобным.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком готовится к запуску, сообщает Politeka.

Проект электронного билета рассматривался городским советом длительное время, после чего он был обнародован на официальном портале. Жители имели возможность оставлять предложения и комментарии по тарифным планам и правилам использования.

Функционирование сервиса подразумевает несколько вариантов оплаты. Пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, мобильными приложениями или электронными кошельками. Валидаторы обеспечивают мгновенную фиксацию платежа, что устраняет необходимость обналичивания. Техническая база была готова еще до начала военных событий, однако из-за проблем с электроснабжением и доступом к сети внедрение отложили. В настоящее время осуществляется модернизация для окончательного запуска.

Предложены разные типы билетов. Это могут быть абонементы на неделю, месяц или год, лимитированные поездки или так называемый свободный кошелек, который пополняется по необходимости. Льготные карты позволяют совершать две поездки ежедневно или пользоваться транспортом до шестидесяти раз в течение месяца. Пополнение баланса доступно через терминалы, пункты продаж или сайт оператора. В то же время для привыкших к бумажным вариантам предусмотрена возможность приобретения у кондуктора или водителя.

Монтаж оборудования и его последующее обслуживание производит компания, победившая в конкурсе. Кроме того, она организует круглосуточную поддержку пользователей через специальный контакт-центр.

В итоге новая система оплаты проезда в Кропивницком должна сделать передвижение по городу более прозрачным, современным и удобным, предлагая разные инструменты для расчета и облегчая пользование транспортом.

