Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаватиметься тільки тим, хто повністю відповідає встановленим умовам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена виключно для жителів конкретного населеного пункту, повідомляє Politeka.

Згідно з даними благодійного фонду «Руки милості», виплати здійснюються в рамках гуманітарної програми, яку реалізують міжнародні організації спільно з партнерами. Фінансування третьої фази надходить від USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance разом із World Vision та ACTED. Цього разу попередня реєстрація доступна лише для мешканців села Томаківка. Запланована сума допомоги складає 10 800 гривень на одну особу, а виплати здійснюватимуться з серпня 2025 до січня 2026 року. Подати заявку можуть тільки жителі зазначеного населеного пункту.

Важливо зазначити, що реєстрація не гарантує автоматичного нарахування коштів — остаточне рішення ухвалюють після перевірки відповідності критеріям. Серед вимог — відсутність подібної допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців та середній дохід сім’ї нижче 6 318 гривень на одну особу, без врахування соціальних виплат.

Особлива увага приділяється домогосподарствам із тяжкохворими членами, багатодітними сім’ями (три і більше дітей), дітьми до двох років або внутрішньо переміщеними особами. Крім того, право на отримання допомоги мають одинокі батьки, родини з вагітними, пенсіонери віком від 60 років та особи з інвалідністю першої та другої групи. Додатково враховують пошкодження чи руйнування житла внаслідок обстрілів та проживання у орендованих приміщеннях, тимчасових притулках або приймаючих сім’ях.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаватиметься тільки тим, хто повністю відповідає встановленим умовам, що забезпечує цільове використання коштів та підтримку найбільш уразливих верств населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.