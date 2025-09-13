Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет предоставляться только тем, кто полностью удовлетворяет установленным условиям.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрено исключительно для жителей конкретного населенного пункта, сообщает Politeka.

Согласно данным благотворительного фонда «Руки милості», выплаты производятся в рамках гуманитарной программы, которую реализуют международные организации совместно с партнерами. Финансирование третьей фазы поступает от USAID Bureau for Humanitarian Assistance вместе с World Vision и ACTED. На этот раз предварительная регистрация доступна только жителям села Томаковка. Планируемая сумма помощи составляет 10 800 гривен на одного человека, а выплаты будут осуществляться с августа 2025 по январь 2026 года. Подать заявку могут только жители указанного населённого пункта.

Важно отметить, что регистрация не гарантирует автоматического начисления средств – окончательное решение принимается после проверки соответствия критериям. Среди требований — отсутствие подобной помощи от других организаций за последние три месяца и средний доход семьи ниже 6 318 гривен на одного человека, без учета социальных выплат.

Особое внимание уделяется домохозяйствам с тяжелобольными членами, многодетными семьями (три и более детей), детьми младше двух лет или внутренне перемещенными лицами. Кроме того, право на получение помощи имеют одинокие родители, семьи с беременными, пенсионеры от 60 лет и лица с инвалидностью первой и второй группы. Дополнительно учитывают повреждение или разрушение жилья в результате обстрелов и проживания в арендованных помещениях, приютах или принимающих семьях.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет предоставляться только тем, кто полностью отвечает установленным условиям, что обеспечивает целевое использование средств и поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

