Робота для пенсіонерів у Харкові відкриває можливості для літніх людей залишатися зайнятими, отримувати дохід та обирати зручний режим.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює кілька напрямків, відкриваючи можливість залишатися активними та отримувати стабільні виплати, повідомляє Politeka.

Свіжі вакансії можна знайти на порталі work.ua.

У ХЛ №2 потрібна прибиральниця для службових приміщень із оплатою 8 000 гривень. Адреса розташування — вулиця Харківських Дивізій, 8. Пропозиція доступна студентам, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Передбачено змінний графік або неповний день. Працівники забезпечуються миючими засобами, інвентарем і проходять інструктаж. До основних завдань входить миття підлог, вікон, дзеркал, меблів, дверей, догляд за санвузлами та підтримка порядку під час заходів.

Компанія «Нова пошта» відкрила вакансію двірника біля Центрального ринку. Зарплата коливається в межах 10 000–11 000 гривень. Кандидатам гарантують офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку, лікарняні та медичне страхування. Робота включає прибирання службових і офісних приміщень, зон спільного користування, винесення сміття, провітрювання кімнат. Основні вимоги — охайність, знання правил прибирання і правильне застосування засобів догляду.

Також відкрита вакансія кухаря у мережі NOVUS у Києві. Оплата становить 22 100–25 800 гривень. Пропозиція розрахована на студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Серед обов’язків — приготування страв, перевірка термінів придатності продуктів, оформлення готової продукції, дотримання чистоти та робота з обладнанням. Графік — 7/7, з 7:00 до 19:00.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові відкриває можливості для літніх людей залишатися зайнятими, отримувати дохід та обирати зручний режим у різних сферах — від логістики й торгівлі до харчової галузі, із гарантією гідних умов праці.

