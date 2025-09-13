Работа для пенсионеров в Харькове открывает возможности для пожилых людей оставаться занятыми, получать доход и выбирать удобный режим.

Работа для пенсионеров в Харькове включает несколько направлений, открывая возможность оставаться активными и получать стабильные выплаты, сообщает Politeka.

Свежие вакансии можно найти на портале work.ua.

В ХЛ №2 нужна уборщица для служебных помещений с оплатой 8000 гривен. Адрес расположения — улица Харьковских Дивизий, 8. Предложение доступно студентам, людям с инвалидностью и пенсионерам. Предусмотрен скользящий график или неполный день. Работники снабжаются моющими средствами, инвентарем и проходят инструктаж. Основными задачами являются мойка полов, окон, зеркал, мебели, дверей, уход за санузлами и поддержание порядка во время мероприятий.

Компания «Новая почта» открыла вакансию дворника у Центрального рынка. Зарплата колеблется в пределах 10000-11000 гривен. Кандидатам гарантируют официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск, больничные и медицинское страхование. Работа включает уборку служебных и офисных помещений, зон совместного пользования, унос мусора, проветривание комнат. Основные требования — аккуратность, знание правил уборки и правильное применение средств по уходу.

Также открыта вакансия повара в сети NOVUS в Киеве. Оплата составляет 22100–25800 гривен. Предложение рассчитано на студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров. Среди обязанностей – приготовление блюд, проверка сроков годности продуктов, оформление готовой продукции, соблюдение чистоты и работа с оборудованием. График - 7/7, с 7:00 до 19:00.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове открывает возможности для пожилых людей оставаться занятыми, получать доход и выбирать удобный режим в разных сферах — от логистики и торговли в пищевую отрасль, с гарантией достойных условий труда.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.