Про це йдеться в повідомленні "Уряд online" у Telegram.

Українці мають змогу самостійно перевірити, чи призначено їм cубсидії для пенсіонерів у Харківській області на неопалювальний сезон, скориставшись особистим кабінетом на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:

зайти на портал ПФУ;

пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або сервісу ID.GOV.UA;

у меню знайти розділ «Мої повідомлення»;

відкрити вкладку «Індивідуальні повідомлення».

Варто пам’ятати, що пільги призначаються один раз на рік — з травня поточного року до квітня наступного. Водночас вони розподіляються за сезонами:

з 1 травня до 30 вересня — на неопалювальний період;

з 1 жовтня до 30 квітня — на опалювальний сезон.

Умови призначення субсидії для пенсіонерів у Харківській області залишаються незмінними. Однак у разі зміни майнового стану чи складу домогосподарства громадяни зобов’язані протягом 30 днів повідомити про це Пенсійний фонд.

Окремо подавати заяву та декларацію для призначення субсидії щороку необхідно в таких випадках:

якщо житло орендується, і саме орендар сплачує за комунальні послуги;

якщо серед членів домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо фактична кількість мешканців житла менша за кількість зареєстрованих;

якщо субсидія призначається для придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного побутового палива;

якщо на опалювальний сезон субсидія була визначена в нульовому розмірі (0,0 грн).

Подати документи для оформлення субсидії можна кількома способами:

поштою або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через вебпортал ПФУ, обравши послугу «Заява на житлову субсидію чи пільгу», або за допомогою мобільного додатку фонду;

через портал «Дія» (знайшовши в пошуку послугу «Заява на субсидію»);

у Центрі надання адміністративних послуг, звернувшись до уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.

