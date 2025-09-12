Украинцы могут самостоятельно проверить, назначены ли им cубсидии для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон.

Украинцы могут проверить наличие субсидии для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Уряд online" в Telegram.

Украинцы могут самостоятельно проверить, назначены ли им льготы для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон, воспользовавшись личным кабинетом на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

зайти на портал ПФУ;

пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія. Підписи или сервиса ID. GOV.UA;

в меню найти раздел «Мои сообщения»;

Открыть вкладку «Индивидуальные сообщения».

Следует помнить, что льготы назначаются один раз в год - с мая текущего года по апрель следующего. В то же время они распределяются по сезонам:

с 1 мая по 30 сентября - на неотапливаемый период;

с 1 октября по 30 апреля - на отопительный сезон.

Условия назначения субсидии для пенсионеров в Харьковской области остаются прежними. Однако в случае изменения имущественного положения или состава домохозяйства граждане обязаны в течение 30 дней уведомить об этом Пенсионный фонд.

Отдельно подавать заявление и декларацию для назначения помощи ежегодно необходимо в следующих случаях:

если жилье арендуется, и арендатор платит за коммунальные услуги;

если среди членов домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

если фактическое количество жильцов меньше количества зарегистрированных;

если она назначается для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;

если на отопительный сезон субсидия была определена в нулевом размере (0 грн).

Подать документы для оформления субсидии можно несколькими способами:

по почте или лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через вебпортал ПФУ, выбрав услугу «Заявление на жилищную субсидию или льготу» или с помощью мобильного приложения фонда;

через портал «Дія» (найдя в поиске услугу «Заявление на субсидию»);

в Центре предоставления административных услуг, обратившись к уполномоченным лицам исполнительных органов местных советов.

