Украинцы могут проверить наличие субсидии для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Уряд online" в Telegram.

Украинцы могут самостоятельно проверить, назначены ли им льготы для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон, воспользовавшись личным кабинетом на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

  • зайти на портал ПФУ;
  • пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія. Підписи или сервиса ID. GOV.UA;
  • в меню найти раздел «Мои сообщения»;
  • Открыть вкладку «Индивидуальные сообщения».

Следует помнить, что льготы назначаются один раз в год - с мая текущего года по апрель следующего. В то же время они распределяются по сезонам:

  • с 1 мая по 30 сентября - на неотапливаемый период;
  • с 1 октября по 30 апреля - на отопительный сезон.

Условия назначения субсидии для пенсионеров в Харьковской области остаются прежними. Однако в случае изменения имущественного положения или состава домохозяйства граждане обязаны в течение 30 дней уведомить об этом Пенсионный фонд.

пенсия, пенсионеры, выплаты

Отдельно подавать заявление и декларацию для назначения помощи ежегодно необходимо в следующих случаях:

  • если жилье арендуется, и арендатор платит за коммунальные услуги;
  • если среди членов домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • если фактическое количество жильцов меньше количества зарегистрированных;
  • если она назначается для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;
  • если на отопительный сезон субсидия была определена в нулевом размере (0 грн).

Подать документы для оформления субсидии можно несколькими способами:

  • по почте или лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через вебпортал ПФУ, выбрав услугу «Заявление на жилищную субсидию или льготу» или с помощью мобильного приложения фонда;
  • через портал «Дія» (найдя в поиске услугу «Заявление на субсидию»);
  • в Центре предоставления административных услуг, обратившись к уполномоченным лицам исполнительных органов местных советов.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.