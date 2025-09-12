Украинцы могут проверить наличие субсидии для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон в личном кабинете на портале ПФУ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Уряд online" в Telegram.
Украинцы могут самостоятельно проверить, назначены ли им льготы для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон, воспользовавшись личным кабинетом на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
- зайти на портал ПФУ;
- пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія. Підписи или сервиса ID. GOV.UA;
- в меню найти раздел «Мои сообщения»;
- Открыть вкладку «Индивидуальные сообщения».
Следует помнить, что льготы назначаются один раз в год - с мая текущего года по апрель следующего. В то же время они распределяются по сезонам:
- с 1 мая по 30 сентября - на неотапливаемый период;
- с 1 октября по 30 апреля - на отопительный сезон.
Условия назначения субсидии для пенсионеров в Харьковской области остаются прежними. Однако в случае изменения имущественного положения или состава домохозяйства граждане обязаны в течение 30 дней уведомить об этом Пенсионный фонд.
Отдельно подавать заявление и декларацию для назначения помощи ежегодно необходимо в следующих случаях:
- если жилье арендуется, и арендатор платит за коммунальные услуги;
- если среди членов домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- если фактическое количество жильцов меньше количества зарегистрированных;
- если она назначается для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;
- если на отопительный сезон субсидия была определена в нулевом размере (0 грн).
Подать документы для оформления субсидии можно несколькими способами:
- по почте или лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через вебпортал ПФУ, выбрав услугу «Заявление на жилищную субсидию или льготу» или с помощью мобильного приложения фонда;
- через портал «Дія» (найдя в поиске услугу «Заявление на субсидию»);
- в Центре предоставления административных услуг, обратившись к уполномоченным лицам исполнительных органов местных советов.
