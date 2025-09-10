Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області буде доступна саме зараз для всіх, хто відповідає умовам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області залишається доступною, і подати заяву можна до 1 жовтня, повідомляє Politeka.

За інформацією Пенсійного фонду України, фінансова підтримка надається визначеним категоріям громадян, а частина отримувачів вже автоматично отримала кошти разом із серпневою пенсією. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року №486 регламентує порядок нарахування виплат для учасників бойових дій, постраждалих під час Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни та людей з особливими заслугами перед державою.

Серед отримувачів також родини загиблих захисників і захисниць України, дружини та чоловіки осіб з інвалідністю через війну, вдівці та вдови учасників бойових дій, а також ті, хто мав статус жертви нацистських переслідувань. Повторне одруження позбавляє права на виплату.

Додатково допомога поширюється на колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших примусових місць утримання, осіб, примусово відправлених на роботи, а також дітей партизанів і борців проти націонал-соціалістичного режиму. Порядок залишився таким же, як у попередні роки: пенсіонери, які мають право на підтримку, отримають кошти автоматично разом із пенсією.

Військові та працевлаштовані громадяни отримають нарахування через установи або військові частини, де вони служать чи працюють. Для тих, хто не належить до зазначених категорій, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду до 1 жовтня. Такий механізм гарантує, що грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області буде доступна саме зараз для всіх, хто відповідає умовам.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.