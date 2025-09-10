Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области будет доступно именно сейчас для всех, кто отвечает условиям.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области остается доступным, и подать заявление можно до 1 октября, сообщает Politeka.

По информации Пенсионного фонда Украины, финансовая поддержка предоставляется определенным категориям граждан, а часть получателей уже автоматически получила средства вместе с августовской пенсией. Постановление Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 г. №486 регламентирует порядок начисления выплат для участников боевых действий, пострадавших во время Революции Достоинства, лиц с инвалидностью в результате войны и людей с особыми заслугами перед государством.

Среди получателей также семьи погибших защитников и защитниц Украины, жены и мужья лиц с инвалидностью из-за войны войны, вдовцы и вдовы участников боевых действий, а также те, кто имел статус жертвы нацистских преследований. Повторная женитьба лишает права на выплату.

Дополнительная помощь распространяется на бывших узников концлагерей, гетто и других принудительных мест содержания, лиц, принудительно отправленных на работы, а также детей партизан и борцов против национал-социалистического режима. Порядок остался таким же, как и в предыдущие годы: пенсионеры, имеющие право на поддержку, получат средства автоматически вместе с пенсией.

Военные и трудоустроенные граждане получат начисления через учреждения или воинские части, где они служат или работают. Для тех, кто не входит в указанные категории, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда до 1 октября. Такой механизм гарантирует, что денежная помощь для пенсионеров в Сумской области будет доступна именно сейчас всем соответствующим условиям.

