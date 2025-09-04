Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі може тимчасово припинятися за однієї умови.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі залишається доступною для переселенців, які через війну втратили житло, повідомляє Politeka.

Проте існують особливості отримання виплат та категорії осіб, які можуть залишитися без підтримки.

За постановою Кабінету Міністрів №376 внутрішньо переміщені громадяни отримують щомісячну фінансову допомогу: дорослі — 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю — 3 000 гривень. Надходження коштів здійснюється автоматично до осені 2025 року без необхідності повторного оформлення документів, що гарантує регулярну підтримку і скорочує бюрократичні процедури.

Контроль за перебуванням переселенців здійснює Міністерство фінансів. Якщо громадянин виїжджає за межі країни понад 90 днів, грошова допомога для ВПО в Запоріжжі може тимчасово припинятися. У такому випадку уповноважені органи перевіряють ситуацію відповідно до вимог Мінсоцполітики.

Після встановлення факту постійного проживання за кордоном довідку про взяття на облік можуть відкликати, а виплати призупинити. У разі повернення переселенця, якому раніше призупинили допомогу, документ поновлюють за його заявою. Ця процедура забезпечує баланс між контролем цільового використання коштів та правом переселенців на фінансову підтримку в умовах зміни обставин.

Отже, програма грошової допомоги для ВПО в Запоріжжі продовжує діяти, забезпечуючи сім’ї стабільним фінансовим ресурсом, одночасно передбачаючи механізми перевірки для ефективного розподілу державних коштів.

