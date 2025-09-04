Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье может временно прекращаться при одном условии.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье остается доступной для переселенцев, из-за войны потерявших жилье, сообщает Politeka.

Однако есть особенности получения выплат и категории лиц, которые могут остаться без поддержки.

По постановлению Кабинета Министров №376 внутренне перемещенные граждане получают ежемесячную финансовую помощь: взрослые – 2 000 гривен, а дети и люди с инвалидностью – 3 000 гривен. Поступление средств осуществляется автоматически до осени 2025 г. без необходимости повторного оформления документов, что гарантирует регулярную поддержку и сокращает бюрократические процедуры.

Контроль за пребыванием переселенцев осуществляет Министерство денег. Если гражданин выезжает за пределы страны более 90 дней, денежное пособие для ВПЛ в Запорожье может временно прекращаться. В таком случае уполномоченные органы проверяют ситуацию в соответствии с требованиями Минсоцполитики.

После установления факта постоянного проживания за границей справку о взятии на учет могут отозвать, а выплаты приостановить. В случае возвращения переселенца, которому ранее была приостановлена ​​помощь, документ возобновляется по его заявлению. Эта процедура обеспечивает баланс между контролем целевого использования и правом переселенцев на финансовую поддержку в условиях изменения обстоятельств.

Итак, программа денежной помощи для ВПЛ в Запорожье продолжает действовать, обеспечивая семье стабильным финансовым ресурсом, одновременно предусматривая механизмы проверки для эффективного распределения государственных средств.

