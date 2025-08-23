Місцеві жителі повинні врахувати графік відключення світла в Запорізькій області з 25 до 26 серпня, тож розповідаємо детальніше.

Графік відключення світла в Запорізькій області з 25 до 26 серпня торкнеться низки адрес, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла в Запорізькій області з 25 до 26 серпня торкнеться як мешканців облцентру, так і навколишніх сіл.

Так, 25.08 з 09:00 до 16:00 електроенергії у Запоріжжі на вулиці Дослідна станція 6Б, а також у селі Балабине.

Тут незручності терпітимуть на Виноградній 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 32, 34, 36, 38, 40, 3, 5, 9, 11, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Вишневій 14, 12, 10, 8, 6, 4, 5, 9, 17, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 77, 75, 73, 71, 67, 65, 57, 55, 53, 47, 37, 2, 2а, 1, 1а, 3.

Окрім цього, знеструмлення застосують і на Героїв Сталінграду, Депутатській, Залізничній, Запорізькій, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінській, Плавневій, Престижній, Садовій, Українській, Щасливій, Яровій, Тихій. Мешкканцям варто переглянути точні адреси на сайті "Запоріжжяобленерго".

Окрім цього, графік відключення світла в Запорізькій області з 25 до 26 серпня діятиме й 26.08 з 9:00 до 17:00 у Відрадному.

Обмеження стосуватимуться жителів вулиці Бірюкової 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Горького 20а, 30, 13, 15, 17, 23, 18, 20, 24, 26, 1, 4, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, Запорізького спуску 1, 3, 5, 7, Інтернаціональної 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8/1, 8/2, 10/1.

Миру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51, Перемоги 3, 1, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Польова 1, Сонячної 1, 2, 3, 9, 11/1, 11/2, 8, 6, 4.

Фестивальної 4, 3, 7/1, 7/2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 14, 10, 8, Щасливої 1, 3, 11, 25, 22, 24, 30, Яблуневої 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 3, 47, 49, 51, 34, 33, Лікарняного 12а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4.

