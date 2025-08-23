Местные жители должны учесть график отключения света в Запорожской области с 25 по 26 августа, поэтому рассказываем подробнее.

График отключения света в Запорожской области с 25 по 26 августа коснется ряда адресов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", график отключения света в Запорожской области с 25 по 26 августа коснется как жителей облцентра, так и окрестных сел.

Так, 25.08 с 09:00 до 16:00 электроэнергии в Запорожье по улице Опытная станция 6Б, а также в селе Балабино.

Здесь неудобства будут терпеть на Виноградной 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 32, 34, 36, 38, 40, 3, 5, 9, 11, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Вишневой 14, 12, 10, 8, 6, 4, 5, 9, 17, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 16, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 77, 75, 73, 71, 67, 65, 57, 55, 53, 47, 37, 2, 2а, 1, 1а, 3.

Кроме этого, обесточивание применят и на Героев Сталинграда, Депутатской, Железнодорожной, Запорожской, Матросовой, Мира, Мичурина, Мичуринской, Плавневой, Престижной, Садовой, Украинской, Счастливой, Яровой, Тихой. Жителям стоит посмотреть точные адреса на сайте "Запорожьеоблэнерго".

Кроме этого, график отключения света в Запорожской области с 25 по 26 августа будет действовать и 26.08 с 9:00 до 17:00 в Отрадном .

Ограничения будут касаться жителей улицы Бирюковой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Горького 20 23, 18, 20, 24, 26, 1, 4, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, Запорожского спуска 1, 3, 5, 7, Интернациональной 1, 3, 5, 7, 7 10/1.

Мира1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51, Победы 3, 1, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Полевой 1, Солнечной 1, 2, 3, 9, 11/1, 11/2, 8, 6, 4.

Фестивальной 4, 3, 7/1, 7/2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 14, 10, 8, Щасливої 1, 3, 11, 25, 22, 24, 30, Яблоневой 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 3, 47, 49, 51, 34, 33, Больничного 12а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.