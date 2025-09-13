Облэнерго предупредило, что в Харьковской области на следующей неделе – с 15 по 21 сентября 2025 года – будут применяться локальные графики отключения света.

С 15 по 21 сентября 2025 года в разных населенных пунктах Харьковской области будут действовать новые графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что графики отключения света будут применяться в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области. В понедельник, 15 сентября, примерно с 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители Люботина по ул. Восточная, в-д Урожая, сад.тов. "Дорожник", "Витамин", "Запрудное", "Криничное".

На территории Близнюковской поселковой общины, как сообщает Politeka, плановые обесточения в понедельник состоятся в следующих населенных пунктах:

Близнюки (ул. Единства, Защитников Украины (с переезду по правой стороне до башне);

Батюшки (ул. Покровская, пер. Школьный).

Кроме того, сообщается о плановых обесточениях на территории Купянского района. В понедельник ориентировочно с 8:00 до 16:00 без электроснабжения останется часть жителей с.Ставище и с.Боровское.

О других графиках отключения света в Харьковской области на период с 15 по 21 сентября 2025 года облэнерго объявит позже. За актуальной информацией вы можете следить на официальных страницах облэнерго и своей территориальной общины.

Эти обесточивания связаны с проведение профилактических и ремонтных работ в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

