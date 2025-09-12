Пасажирам слід врахувати новий графік руху поїздів в Одеській області, тому розповідаємо, що наразі про це відомо.

Новий графік руху поїздів в Одеській області буде діяти 16 по 22 вересня, адже відбулися зміни у маршрутах приміських електричок, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Телеграм, це важливо враховувати для тих, хто планує подорожі, щоб уникнути непорозумінь і запізнень.

Новий графік руху поїздів в Одеській області передбачає уточнення часу відправлення та прибуття кількох маршрутів. Зокрема, №6253 Вапнярка - Одеса тепер вирушатиме о 00:34 і прибуватиме о 07:18 замість попередніх 01:01 та 07:51.

№6255 із тим же сполученням змінює час виїзду на 07:50 та приїзду на 14:32 замість 07:25 і 14:13. Ще один приміський електропоїзд №7024 Подільськ - Слобідка відправлятиметься о 04:53 та прибуватиме о 05:42 замість 04:47 та 05:27.

Пасажирам радять планувати поїздки завчасно та уважно перевіряти актуальний розклад. Крім того, новий графік руху поїздів в Одеській області передбачає додаткові пасажирські склади для популярних маршрутів.

Щоб задовольнити підвищений попит, "Укрзалізниця" призначила три додаткові пасажирські склади між Одесою та Львовом. Серед них є №168/167, який відправлятиметься з обох обласних центрів 14 та 21 вересня.

Там передбачено купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі. Пасажирам радять звертати увагу на схему розташування місць у вагонах: непарні номери розташовані біля вікна, а парні номери ближче до проходу.

Це допоможе уникнути плутанини та комфортніше організувати подорож. Всі актуальні дані про розклад, проміжні зупинки та періодичність курсування можна знайти на офіційному сайті "Укрзалізниці".

