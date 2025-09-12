Пассажирам следует учесть новый график движения поездов в Одесской области, поэтому рассказываем, что об этом известно.

Новый график движения поездов в Одесской области будет действовать 16 по 22 сентября , ведь произошли изменения в маршрутах пригородных электричек, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной странице "Укрзалізниці" в Телеграмм, это важно учитывать для тех, кто планирует путешествия, чтобы избежать недоразумений и опозданий.

Новый график движения поездов в Одесской области предусматривает уточнение времени отправки и прибытия нескольких маршрутов. В частности, №6253 Вапнярка - Одесса будет теперь отправляться в 00:34 и прибывать в 07:18 вместо предыдущих 01:01 и 07:51.

№6255 с тем же сообщением меняет время выезда на 07:50 и приезда на 14:32 вместо 07:25 и 14:13. Еще один пригородный электропоезд №7024 Подольск - Слободка будет отправляться в 04:53 и прибывать в 05:42 вместо 04:47 и 05:27.

Пассажирам советуют планировать поездки раньше времени и внимательно проверять актуальное расписание. Кроме того, новый график движения поездов в Одесской области подразумевает дополнительные пассажирские составы для популярных маршрутов.

Чтобы удовлетворить повышенный спрос, "Укрзалізниця" назначила три дополнительных пассажирских состава между Одессой и Львовом. Среди них №168/167, который будет отправляться из обоих областных центров 14 и 21 сентября.

Там предусмотрены купейные вагоны, адаптированные к дневным поездкам в сидячем формате. Пассажирам советуют обращать внимание на схему расположения мест в вагонах: нечетные номера расположены у окна, а четные номера ближе к проходу.

Это поможет избежать путаницы и более комфортно организовать путешествие. Все актуальные данные о расписании, промежуточных остановках и периодичности курсирования можно найти на официальном сайте "Укрзалізниці".

