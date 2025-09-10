Все це формує загальні ризики для стабільності, підтверджуючи наявність дефіциту продуктів у Кіровоградській області.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області цього сезону набув особливої уваги через складні погодні умови, повідомляє Politeka.

Весняні заморозки пошкодили великі площі, через що фермери були змушені пересівати посіви. Додатково до проблем додалися сильні дощі та град, які значно зменшили обсяги врожаю.

За словами Івана Томича, голови Союзу українського селянства, цьогорічні показники пшениці найнижчі за останнє десятиліття. Якщо минулого року клімат сприяв врожаю, цього разу втрати виявилися значними. Від початку липня ціна на зерно піднялася з менше ніж 8 тисяч до близько 9 тисяч гривень за тонну. Експортні обсяги очікувано скоротяться приблизно до 15 мільйонів тонн.

Внутрішній ринок залишиться забезпеченим хлібобулочними виробами та борошном, проте середньорічне підвищення цін може сягнути 25%. Спочатку прогнози для кукурудзи були оптимістичними, адже посіви висіяли пізніше, але негода внесла корективи. Експортні обсяги знизяться до 24 мільйонів тонн, а тонна коштуватиме близько 9600 гривень. Аналогічна ситуація спостерігається і з ячменем, а також іншими зерновими культурами.

Одночасно активізувався експорт соняшникової олії, що підвищило вартість сировини. Всередині країни ціни залишаються відносно стабільними, невеликі коливання можливі під час сезону консервацій. Фермери намагаються швидше реалізувати сою та ріпак, враховуючи можливі зміни митних правил. Липневий продаж сої зріс на третину, що теж вплинуло на ринок.

Овочі залишаються доступними, але восени очікується підвищення вартості через брак робочої сили та пошкоджені посіви. Все це формує загальні ризики для стабільності, підтверджуючи наявність дефіциту продуктів у Кіровоградській області.

Джерело: Новини.LIVE

