Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається за державними та міжнародними ініціативами.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається українцям різних категорій, повідомляє Politeka.

Отримати помешкання можуть внутрішньо переміщені особи, військові, люди з інвалідністю, діти-сироти, громадяни без батьківського піклування, а також сім’ї загиблих захисників і ті, чиї оселі були пошкоджені або зруйновані через бойові дії. Порядок надання соціального житла регулюється законом, однак оформлення документів та очікування своєї черги може тривати тривалий час.

Держава пропонує переселенцям як нові квартири, так і відремонтовані будинки у безпечних регіонах. Також доступні службові приміщення на тимчасовій основі. Пріоритет надають сім’ям із дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю. Військові мають змогу отримати новобудови або оселі, відновлені за бюджетні кошти чи донорську підтримку.

Програма «єВідновлення» забезпечує сертифікати для придбання нових квартир або фінансування будівництва для тих, хто втратив житло через війну. Ініціатива «єОселя» розрахована на педагогів, медиків, науковців та військових, з іпотекою під 3%, інші громадяни – під 7%. Максимальна площа становить 52,5 м² на одну людину та 21 м² на кожного члена сім’ї.

Крім того, програма «Доступне житло» компенсує до 30% вартості квартири, решту сплачують самостійно або кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається за державними та міжнародними ініціативами, охоплюючи різні групи населення і забезпечуючи безпечне проживання та стабільність для переселенців.

