Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется украинцам разных категорий, сообщает Politeka.

Получить жилье могут внутренне перемещенные лица, военные, люди с инвалидностью, дети-сироты, граждане без родительской опеки, а также семьи погибших защитников и те, чьи дома были повреждены или разрушены из-за боевых действий. Порядок предоставления социального жилья регулируется законом, однако оформление документов и ожидание своей очереди может длиться длительное время.

Государство предлагает переселенцам как новые квартиры, так и отремонтированные дома в безопасных регионах. Также доступны служебные помещения на временной основе. Приоритет предоставляют семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. Военные могут получить новостройки или дома, восстановленные за бюджетные средства или донорскую поддержку.

Программа «єВідновлення» обеспечивает сертификаты для приобретения новых квартир или финансирования строительства для тех, кто потерял жилье из-за войны. Инициатива «єОселя» рассчитана на педагогов, медиков, ученых и военных, с ипотекой под 3%, другие граждане – под 7%. Максимальная площадь составляет 52,5 м2 на одного человека и 21 м2 на каждого члена семьи.

Кроме того, программа «Доступне житло» компенсирует до 30% стоимости квартиры, остальные платят самостоятельно или кредитом.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется по государственным и международным инициативам, включая различные группы населения и обеспечивая безопасное проживание и стабильность для переселенцев.

