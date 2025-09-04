Подорожчання молочних продуктів в Кіровоградській області зафіксоване на початку вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Мінфін.

Середня вартість молока Яготинське 2,6% об’ємом 900 мл станом на 2–3 вересня склала 57,24 грн., що демонструє незначне підвищення ціни порівняно з серпнем.

У різних супермаркетах поточні розцінки на цей продукт суттєво відрізняються. Так, у мережі Auchan молоко коштує 44,50 гривні., Megamarket оцінює його у 67,70, Metro пропонує за 58,76, а Novus — за 57,99. Дані зафіксовані станом на кінець серпня та початок вересня 2025 року і дозволяють споживачам орієнтуватися на актуальні показники вартості.

Середньомісячні розцінки у серпні демонстрували відносну стабільність. Auchan пропонував молоко по 53,73 гривні., Novus — 57,82 грн., Metro — 58,76, Megamarket — 48,40, а середній показник по магазинах складав 54,68 грн. Щоденні дані свідчать, що протягом серпня розцінки коливалися в межах 52,41–55,36 грн., із незначними коливаннями, зокрема 27–31 серпня показники залишалися на рівні 52,41 гривень.

Індекс споживчих цін підтверджує поступове зростання вартості молочних продуктів у регіоні. Так, від 3 серпня середні розцінки піднялися на 2,13 гривні. Стабільна динаміка у серпні та легке підвищення на початку вересня свідчать про контрольовані зміни на ринку.

Аналітики рекомендують споживачам стежити за щоденними коливаннями та орієнтуватися на середні показники при формуванні сімейного бюджету. Подорожчання молочних продуктів в Кіровоградській області відображає легке збільшення попиту на молоко Яготинське 2,6% і дає змогу планувати закупівлі максимально вигідно, враховуючи різницю цін у різних торговельних мережах.

