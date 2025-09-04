Подорожание молочных продуктов в Кировоградской области зафиксировано в начале сентября 2025, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Минфин .

Средняя стоимость молока Яготинское 2,6% объемом 900 мл на 2–3 сентября составила 57,24 грн., что демонстрирует незначительное повышение цены по сравнению с августом.

В разных супермаркетах текущие расценки на этот продукт существенно разнятся. Так, в сети Auchan молоко стоит 44,50 гривны. Megamarket оценивает его в 67,70, Metro предлагает за 58,76, а Novus — за 57,99. Данные зафиксированы на конец августа и начало сентября 2025 года и позволяют потребителям ориентироваться на актуальные показатели стоимости.

Среднемесячные цены в августе показывали относительную стабильность. Auchan предлагал молоко по 53,73 гривны., Novus – 57,82 грн., Metro – 58,76, Megamarket – 48,40, а средний показатель по магазинам составлял 54,68 грн. Ежедневные данные свидетельствуют, что в течение августа расценки колебались в пределах 52,41–55,36 грн., с незначительными колебаниями, в том числе 27–31 августа, показатели оставались на уровне 52,41 гривен.

Индекс потребительских цен подтверждает постепенное увеличение стоимости молочных продуктов в регионе. Так, с 3 августа средние расценки поднялись на 2,13 гривны. Стабильная динамика в августе и легкое повышение в начале сентября свидетельствуют о контролируемых изменениях рынка.

Аналитики советуют потребителям смотреть за каждодневными колебаниями и ориентироваться на средние характеристики при формировании домашнего бюджета. Подорожание молочных продуктов в Кировоградской области отражает легкое увеличение спроса на Яготинское молоко 2,6% и позволяет планировать закупки максимально выгодно, учитывая разницу цен в различных торговых сетях.

