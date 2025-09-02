У вересні 2025 року й надалі діятиме програма щомісячних доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області можна отримати українцям поважного віку при відповідності до певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

ПФУ продовжує забезпечувати своєчасні нарахування для всіх категорій пенсіонерів, а також реалізовує низку державних програм, спрямованих на підтримку найбільш вразливих верств населення.

Зокрема, у вересні 2025 року й надалі діятиме програма щомісячних надбавок для тих громадян, чий розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Це стосується значної частини пенсіонерів, адже саме ця категорія найбільше потребує додаткової матеріальної підтримки від держави.

Розміри «вікових» доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області у 2025 році визначені таким чином:

особам віком від 70 до 74 років встановлюється надбавка у сумі 300 гривень на місяць;

пенсіонерам у віковій категорії від 75 до 79 років нараховуватиметься 456 гривень;

громадянам, які досягли 80 років і старше, виплачуватиметься щомісячна доплата у розмірі 570 гривень.

Важливо підкреслити, що для отримання цих коштів не потрібно подавати жодних додаткових заяв або звернень. Виплати нараховуються автоматично та щомісяця додаються до основної пенсії, що значно спрощує процедуру і звільняє пенсіонерів від необхідності проходити бюрократичні процедури.

Разом з тим існує кілька важливих умов і нюансів, які впливають на порядок нарахування доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області, зокрема й у Кіровоградській області.

По-перше, головною вимогою є те, що базовий розмір пенсії не має перевищувати 10 340 грн 35 копійок. Якщо основна виплата вища за цей показник, право на додаткові нарахування відсутнє.

По-друге, значення має і сама дата народження. Якщо людина святкує день народження першого числа місяця, то надбавка нараховується у повному обсязі вже з цього місяця.

Проте у випадках, коли дата народження припадає пізніше, наприклад на двадцяте число, розмір виплати за поточний місяць обчислюється пропорційно фактичній кількості днів після досягнення нового вікового рубежу. Таким чином, українець отримає не повну надбавку, а лише її частину, розраховану за дні, що залишаються до кінця місяця.

