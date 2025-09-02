В сентябре 2025 года и дальше будет действовать программа ежемесячных доплат для пенсионеров в Кировоградской области.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области можно получить украинцам солидного возраста при соответствии с определенными условиями.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

ПФУ продолжает обеспечивать своевременные начисления для всех категорий украинцев, а также реализует ряд государственных программ, направленных на поддержание наиболее уязвимых слоев населения.

В частности, в сентябре 2025 года и дальше будет действовать программа ежемесячных надбавок для тех граждан, чей размер пенсии не превышает 10 340 гривен 35 копеек. Это касается значительной части людей солидного возраста, ведь именно эта категория нуждается в дополнительной материальной поддержке от государства.

Размеры «возрастных» доплат для пенсионеров в Кировоградской области в 2025 году определены следующим образом:

лицам от 70 до 74 лет устанавливается надбавка в сумме 300 гривен в месяц;

пенсионерам в возрастной категории от 75 до 79 лет будет насчитываться 456 гривен;

гражданам, достигшим 80 лет и старше, будет выплачиваться ежемесячная доплата в размере 570 гривен.

Важно подчеркнуть, что для получения этих средств не нужно подавать никаких дополнительных заявлений или обращений. Выплаты начисляются автоматически и ежемесячно добавляются в основную пенсию, что значительно упрощает процедуру и освобождает пенсионеров от необходимости проходить бюрократические процедуры.

Вместе с тем, существует несколько важных условий и нюансов, влияющих на порядок начисления доплат для пенсионеров в Кировоградской области, в том числе и в Кировоградской области.

Во-первых, главным требованием является то, что базовый размер пенсии не должен превышать 10340 грн 35 копеек. Если основная выплата выше этого показателя, право на дополнительные начисления отсутствует.

Во-вторых, значение имеет и самая дата рождения. Если человек отмечает день рождения первого числа месяца, то прибавка начисляется в полном объеме уже с этого месяца.

Однако в случаях, когда дата рождения приходится позже, например, на двадцатое число, размер выплаты за текущий месяц исчисляется пропорционально фактическому количеству дней после достижения нового возрастного рубежа. Таким образом, украинец получит не полную надбавку, а только ее часть, рассчитанную за остающиеся до конца месяца дни.

