Дефицит продуктов в Кировоградской области в этом сезоне приобрел особое внимание из-за сложных погодных условий, сообщает Politeka.

Весенние заморозки повредили большие площади, из-за чего фермеры были вынуждены пересевать посевы. Дополнительно к проблемам добавились сильные дожди и град, значительно уменьшившие объемы урожая.

По словам Ивана Томича, главы Союза украинского крестьянства, показатели пшеницы в этом году самые низкие за последнее десятилетие. Если в прошлом году климат способствовал урожаю, на этот раз потери оказались значительными. С начала июля цена на зерно поднялась с менее чем 8 тысяч до около 9 тысяч гривен за тонну. Экспортные объемы ожидаемо сократятся примерно до 15 миллионов тонн.

Внутренний рынок останется обеспеченным хлебобулочными изделиями и мукой, однако среднегодовое повышение цен может достигнуть 25%. Сначала прогнозы для кукурузы были оптимистичными, ведь посевы высеяли позже, но непогода внесла коррективы. Экспортные объемы снизятся до 24 миллионов тонн, а тонна будет стоить около 9600 гривен. Аналогичная ситуация наблюдается и с ячменем, а также с другими зерновыми культурами.

Одновременно активизировался экспорт подсолнечного масла, что повысило стоимость сырья. Внутри страны цены остаются относительно стабильными, небольшие колебания возможны в сезон консерваций. Фермеры пытаются быстрее реализовать сою и рапс, учитывая возможные изменения таможенных правил. Июльная продажа сои выросла на треть, что тоже повлияло на рынок.

Овощи остаются доступными, но осенью ожидается повышение стоимости из-за нехватки рабочей силы и поврежденных посевов. Все это формирует общие риски стабильности, подтверждая наличие дефицита продуктов в Кировоградской области.

Источник: Новини.LIVE

