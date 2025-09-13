У Харкові надають безкоштовні продукти для пенсіонерів, які залишилися в місті та опинилися у складних обставинах.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові стали важливою частиною допомоги, яку організатори проєкту забезпечують завдяки спільним зусиллям волонтерів та благодійників, повідомляє Politeka.

Як йдеться на на офіційному сайті громадської організації "Їжа харквіʼянам", безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові розвозять по місту після ретельної підготовки.

Волонтери закуповують або отримують гуманітарні товари від партнерів з різних країн, сортують їх на складах і фасують у набори. Далі пакунки потрапляють у логістичні пункти та передаються кур’єрам, які доставляють допомогу за адресами.

Наразі команда налічує понад дві сотні учасників, і щодня до них приєднуються нові добровольці. Це люди, які витрачають свій час і сили, аби підтримати тих, хто найбільше цього потребує.

Заявки на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові приймаються через спеціальну форму, після чого їх обробляють у контактному центрі, передають на склади, а згодом кур’єри беруть на виконання.

Кожна доставка по можливості підтверджується фото звітом. Окрім продовольчих товарів, організація допомагає з питною водою, дитячим харчуванням, медикаментами, засобами гігієни.

Усе це формує базовий набір необхідного, який особливо важливий для літніх людей. Така підтримка часто стає єдиною можливістю отримати турботу.

Проєкт має налагоджену логістику. Зокрема, працює розподільчий центр у Полтаві, куди прибувають великі вантажі. Від нього товари перевозять на опорні пункти в районах нашого облцентру, а вже звідти розвозять безпосередньо адресатам.

