В Харькове предоставляются бесплатные продукты для пенсионеров, которые остались в городе и оказались в сложных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове стали важной частью помощи, которую организаторы проекта обеспечивают благодаря общим усилиям волонтеров и благотворителей, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте общественной организации "Еда харьковчанам", бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове развозят по городу после тщательной подготовки.

Волонтеры закупают или получают гуманитарные товары от партнеров из разных стран, сортируют их на складах и фасуют в наборы. Далее пакеты попадают в логистические пункты и передаются курьерам, которые доставляют помощь по адресам.

Сейчас команда насчитывает более двухсот участников, и каждый день к ним присоединяются новые добровольцы. Это люди, которые тратят свое время и силы, чтобы поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается.

Заявки на бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове принимаются через специальную форму, после чего их обрабатывают в контактном центре, передают на склады, а затем курьеры берут на исполнение.

Каждая доставка по возможности подтверждается фотоотчетом. Кроме продовольственных товаров организация помогает с питьевой водой, детским питанием, медикаментами, средствами гигиены.

Все это формирует базовый набор необходимого, который особенно важен для пожилых людей. Такая поддержка часто становится единственной возможностью заботиться.

Проект имеет отлаженную логистику. В частности работает распределительный центр в Полтаве, куда прибывают большие грузы. От него товары перевозят на опорные пункты в районах нашего облцентра, а оттуда уже развозят непосредственно адресатам.

