Некоторые жители Полтавской области в течение следующей недели – с 15 по 21 сентября 2025 – временно останутся без газоснабжения, сообщает Politeka.
Важно: чтобы избежать опасных ситуаций, жильцам домов, которых коснутся ограничения, следует перекрыть краны перед газовыми приборами и строго соблюдать правила безопасности.
В частности, потребителей природного газа Полтавского УЭГС предупреждают, что с понедельника, 15 сентября 2025 года, в селе Коломацкое будет временно прекращено распределение голубого топлива в связи с проведением ремонтных работ в сетях. Снабжение возобновят после завершения работ.
Также "Полтавагаз" предупреждает о графиках отключения газа в пределах Шишацкой поселковой территориальной общины, пишет Politeka. Там будут проводиться работы по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения (ВБСХ) в многоквартирных домах. Поэтому в среду, 17 числа, ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00 в с. Воскобойники по адресам ул. Центральная, 27, 29.
Кроме того, ограничения будут действовать в городе Хорол в Лубенском районе по следующему графику:
- 16 сентября – ул. 8-Марта, 57, Михаила Полонского, 38;
- 17 – Небесной Сотни, 202А;
- 18 – Независимости, 21Б.
Чтобы узнать актуальную информацию о возможных ограничениях распределения голубого топлива в области на следующей неделе, следите за официальными страницами облэнерго и своей территориальной общины.
