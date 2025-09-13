Новий графік руху транспорту у Дніпрі передбачає відновлення роботи трамвая №1-К після ремонту та коригування кількох автобусних маршрутів.

Новий графік руху транспорту у Дніпрі почне діяти з 13 вересня 2025 року, адже містян очікують зміни у роботі як трамваїв, так і автобусів, передає Politeka.

Про це повідомили на сайті dnepr.info.

Від 10:00 частково відновлюється рух трамвайного маршруту №1-К. Він курсуватиме від Університету науки та технологій до вулиці Центральної. Таке рішення стало можливим після завершення другого етапу капітального ремонту колій на ділянці між вулицями Володимира Мономаха, Центральною та В’ячеслава Липинського. Реконструкція спрямована на підвищення безпеки, покращення комфорту пасажирів та зменшення зношеності шляхів, які тривалий час створювали труднощі для руху.

Водночас цього ж дня у місті запровадять інші обмеження. З 9:00 до 20:00 повністю перекриють ділянку вулиці Богдана Хмельницького між проспектами Слобожанським і Петра Калнишевського. Причина — аварійні роботи, які виконує комунальне підприємство «Дніпроводоканал».

Через перекриття запроваджуються зміни у схемах автобусних маршрутів. Зокрема, транспортні засоби під номерами 43, 98 та 158 рухатимуться в об’їзд по вулиці Каштановій. Автобус №57А тимчасово курсуватиме через вулицю Калинову.

Міська влада наголошує на важливості врахування нововведень усіма пасажирами. Мешканців закликають завчасно планувати поїздки, щоб уникати незручностей та затримок у дорозі.

Отже, новий графік руху транспорту у Дніпрі передбачає відновлення роботи трамвая №1-К після ремонту та коригування кількох автобусних маршрутів через необхідність проведення аварійних робіт.

Джерело: dnepr.info

