Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається в межах гуманітарної ініціативи, що реалізується міжнародними організаціями, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд «Руки милості» уточнює: третій етап фінансування забезпечують USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance у партнерстві з World Vision та ACTED. Нинішня фаза програми охоплює лише одне село — Томаківку, де жителі можуть подати заявки на участь. Запланована виплата становить 10 800 гривень для кожної людини, період видачі — серпень 2025 – січень 2026 року. Водночас попередня реєстрація доступна виключно місцевим мешканцям.

Слід врахувати, що заповнення анкети не означає автоматичне отримання грошей. Остаточне рішення ухвалюють після перевірки заявника. Основні умови включають середній дохід сім’ї нижчий за 6 318 гривень на особу (без урахування соціальних виплат) та відсутність аналогічної допомоги протягом останніх трьох місяців.

Пріоритет надається багатодітним родинам (три й більше дітей), домогосподарствам із тяжкохворими, сім’ям із дітьми до двох років, а також внутрішньо переміщеним особам. Крім того, право отримати допомогу мають одинокі батьки, родини з вагітними, люди похилого віку від 60 років та особи з інвалідністю першої й другої групи. У переліку додаткових критеріїв також — пошкоджене або зруйноване житло, проживання в орендованих приміщеннях, тимчасових притулках або сім’ях, що прийняли постраждалих.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на тих громадян, які повністю відповідають установленим вимогам. Це дозволяє сконцентрувати ресурси на підтримці найуразливіших жителів та забезпечити прозорий розподіл коштів.

