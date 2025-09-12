Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области направлено на тех граждан, которые полностью отвечают установленным требованиям.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в рамках гуманитарной инициативы, реализуемой международными организациями, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд «Руки милості» уточняет: третий этап финансирования обеспечивают USAID Bureau for Humanitarian Assistance в партнерстве с World Vision и ACTED. Нынешняя фаза программы охватывает только одно село – Томаковку, где жители могут подать заявки на участие. Планируемая выплата составляет 10 800 гривен для каждого человека, период выдачи - август 2025 - январь 2026 года. В то же время предварительная регистрация доступна исключительно местным жителям.

Следует учесть, что заполнение анкеты не означает автоматического получения денег. Окончательное решение принимается после проверки заявителя. Основные условия включают средний доход семьи ниже 6318 гривен на человека (без учета социальных выплат) и отсутствие аналогичной помощи в течение последних трех месяцев.

Приоритет предоставляется многодетным семьям (три и более детей), домохозяйствам с тяжелобольными, семьям с детьми младше двух лет, а также внутренне перемещенным лицам. Кроме того, право получить помощь имеют одинокие родители, семьи с беременными, пожилые люди от 60 лет и лица с инвалидностью первой и второй группы. В перечне дополнительных критериев также повреждено или разрушено жилье, проживание в арендованных помещениях, временных приютах или семьях, принявших пострадавших.

Итак, денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области направлено на тех граждан, которые полностью отвечают установленным требованиям. Это позволяет сконцентрировать ресурсы на поддержке уязвимых жителей и обеспечить прозрачное распределение средств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.