Новый график движения транспорта в Днепре начнет действовать с 13 сентября 2025, ведь горожан ожидают изменения в работе как трамваев, так и автобусов, передает Politeka.

Об этом сообщили на сайте dnepr.info.

С 10:00 частично восстанавливается движение трамвайного маршрута №1-К. Он будет курсировать от Университета науки и технологий на улицу Центральной. Такое решение стало возможным по завершении второго этапа капитального ремонта путей на участке между улицами Владимира Мономаха, Центральной и Вячеслава Липинского. Реконструкция направлена ​​на повышение безопасности, улучшение комфорта пассажиров и уменьшение износа путей, длительно создававших трудности для движения.

В то же время в этот день в городе будут введены другие ограничения. С 9.00 до 20.00 полностью перекроют участок улицы Богдана Хмельницкого между проспектами Слобожанским и Петра Калнышевского. Причина — аварийные работы, выполняемые коммунальным предприятием «Днепропроводоканал».

Через перекрытия вводятся изменения в схемах автобусных маршрутов. В частности, транспортные средства под номерами 43, 98 и 158 будут двигаться в объезд по улице Каштановой. Автобус №57А будет временно курсировать через улицу Калиновую.

Городские власти подчеркивают важность учета нововведений всеми пассажирами. Жителей призывают заблаговременно планировать поездки, чтобы избежать неудобств и задержек в пути.

Итак, новый график движения транспорта в Днепре предусматривает возобновление работы трамвая №1-К после ремонта и корректировки нескольких автобусных маршрутов из-за необходимости проведения аварийных работ.

Источник: dnepr.info

