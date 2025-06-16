В июне 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев открыло запись на денежную помощь для пенсионеров в Николаевской области, сообщает Politeka.net.
Об этом информируют в Telegram-канале представители УВКБ ООН .
Из-за ограниченного финансирования приоритет будет предоставлен тем, кто действительно находится в сложных жизненных обстоятельствах.
Денежное пособие для пенсионеров в Николаевской области предоставляется при соблюдении условий и соответствия критериев:
- Внутри перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие не ранее полугода назад и не получавшие финпомощи от других организаций в течение последних трех месяцев.
- ВПО, которые вернулись в Николаев из других областей за последнее полугодие и не участвовали в аналогичных программах последние три месяца.
- Вернувшиеся из-за границы на постоянное место жительства беженцы также не получали помощи в течение трех месяцев.
Дополнительные критерии для участия в программе:
- Среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 5400 грн;
- неполная семья с несовершеннолетними детьми;
- Одинокие пожилые люди (от 55 лет), которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;
- Лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями, требующие особой поддержки.
Каждому, кто будет отвечать критериям программы, будет предоставлена единовременная денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области в размере 10 800 грн. Сумма покрывает базовые потребности на три месяца. Выплата производится одним траншем на банковский счет.
Как подать заявку:
Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить онлайн-анкету . При правильном заполнении система автоматически назначит номер в очереди.
После этого с вами свяжется представитель пункта сбора данных УВКБ ООН и сообщит дату и время личной встречи . Прием будет проходить по адресу: проспект Мира, 54В, г. Николаев .
Не медлите с регистрацией, ведь помощь будут оказывать только ограниченное количество заявителей.
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