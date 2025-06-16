Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется при соблюдении условий и соответствия критериям.

В июне 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев открыло запись на денежную помощь для пенсионеров в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют в Telegram-канале представители УВКБ ООН .

Из-за ограниченного финансирования приоритет будет предоставлен тем, кто действительно находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежное пособие для пенсионеров в Николаевской области предоставляется при соблюдении условий и соответствия критериев:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие не ранее полугода назад и не получавшие финпомощи от других организаций в течение последних трех месяцев.

ВПО, которые вернулись в Николаев из других областей за последнее полугодие и не участвовали в аналогичных программах последние три месяца.

Вернувшиеся из-за границы на постоянное место жительства беженцы также не получали помощи в течение трех месяцев.

Дополнительные критерии для участия в программе:

Среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 5400 грн;

неполная семья с несовершеннолетними детьми;

Одинокие пожилые люди (от 55 лет), которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

Лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями, требующие особой поддержки.

Каждому, кто будет отвечать критериям программы, будет предоставлена ​​единовременная денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области в размере 10 800 грн. Сумма покрывает базовые потребности на три месяца. Выплата производится одним траншем на банковский счет.

Как подать заявку:

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить онлайн-анкету . При правильном заполнении система автоматически назначит номер в очереди.

После этого с вами свяжется представитель пункта сбора данных УВКБ ООН и сообщит дату и время личной встречи . Прием будет проходить по адресу: проспект Мира, 54В, г. Николаев .

Не медлите с регистрацией, ведь помощь будут оказывать только ограниченное количество заявителей.

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