У Кіровоградській області діють програми, які дозволяють для переселенців претендувати на підтримку у вигляді безкоштовного житла або компенсації за нього.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається у межах державних і міжнародних ініціатив, спрямованих на тих, хто втратив домівку чи опинився у вразливій ситуації через війну, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області передбачене законодавством про житловий фонд соціального призначення.

Саме цей закон визначає механізм отримання соціальних квартир для військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для сімей загиблих військових.

Право на безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській обоасті мають і ті громадяни, чиї будинки були зруйновані під час воєнних дій.

Цього року державна увага особливо зосереджена на підтримці родин із дітьми, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Для внутрішньо переміщених осіб передбачено як нові приміщення у відносно безпечних регіонах, так і службові квартири на тимчасовій основі. Військовослужбовці здебільшого можуть розраховувати на квартири в новобудовах або на відремонтовані приміщення.

У межах діючих програм доступні різні варіанти допомоги. Одна з ключових ініціатив - програма "єВідновлення". Вона спрямована на внутрішньо переміщених осіб і громадян, чиї будинки були зруйновані. Підтримка надається у формі сертифікатів на купівлю нового дому або у вигляді коштів на будівництво.

Ще одна важлива програма - "єОселя". Вона пропонує пільгові умови іпотеки під 3% для військових, педагогів, медиків та науковців.

