В Кировоградской области действуют программы, позволяющие переселенцам претендовать на поддержку в виде бесплатного жилья или компенсации за него.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в рамках государственных и международных инициатив, направленных на тех, кто потерял дом или оказался в уязвимой ситуации из-за войны, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предусмотрено законодательством о жилищном фонде социального назначения.

Именно этот закон определяет механизм получения социальных квартир для военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также для семей погибших военных.

Право на бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской обоасти имеют и граждане, чьи дома были разрушены во время военных действий.

В этом году государственное внимание особенно сосредоточено на поддержке семей с детьми, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Для внутренне перемещенных лиц предусмотрены как новые помещения в относительно безопасных регионах, так и служебные квартиры на временной основе. Военнослужащие в большинстве своем могут рассчитывать на квартиры в новостройках или на отремонтированные помещения.

В рамках действующих программ доступны разные варианты помощи. Одна из ключевых инициатив - программа "єВідновлення". Она направлена ​​на внутренне перемещенные лица и граждан, чьи дома были разрушены. Поддержка предоставляется в виде сертификатов на покупку нового дома или в виде средств на строительство.

Еще одна важная программа - "єОселя". Она предлагает льготные условия ипотеки под 3% военных, педагогов, медиков и ученых.

