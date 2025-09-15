Підвищення тарифів на воду в Одеській області зумовлене збільшенням витрат на електроенергію, оплату праці, матеріали та послуги сторонніх організацій.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області стосується мешканців Білгород-Дністровського, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту міської громади, планується коригування цін на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал».

Діючі тарифи були затверджені міською радою 30 грудня 2024 року (№554) і застосовуються з 1 лютого 2025-го. За документом, кубометр водопостачання коштує 45,60 грн, водовідведення — 43,40 грн із ПДВ. При цьому існуючі тарифи покривають лише частину витрат: 89% на водопостачання та 84% на водовідведення, що обґрунтовує необхідність перегляду.

Проект нових розцінок передбачає, що для населення без статусу підприємця тариф на водопостачання складе 46,60 грн за кубометр, водовідведення — 50,53 грн за кубометр із ПДВ. Підвищення тарифів на воду в Одеській області зумовлене збільшенням витрат на електроенергію, оплату праці, матеріали та послуги сторонніх організацій. Це дозволить підтримувати стабільну роботу системи та економічну доцільність діяльності підприємства.

Жителі та підприємці можуть надсилати пропозиції чи зауваження протягом семи днів після публікації. Зробити це можна за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або електронною поштою: vodokanal-b-d@ukr.net.

До слова, подібна ситуація склалася і в Ізмаїлі. Там кубометр води тепер коштує від 34,3 до 35,1 гривні в залежності від системи подачі. Вартість водовідведення зросла до 42,3 грн для централізованих систем та до 42,9 для внутрішньобудинкових.

