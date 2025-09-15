Повышение тарифов на воду в Одесской области обусловлено увеличением затрат на электроэнергию, оплату труда, материалы и услуги сторонних организаций.

Повышение тарифов на воду в Одесской области касается жителей Белгорода-Днестровского, сообщает Politeka.

По данным официального сайта городского общества, планируется корректировка цен на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставляемые коммунальным предприятием «Белгород-Днестровскводоканал».

Действующие тарифы были утверждены городским советом 30 декабря 2024 (№554) и применяются с 1 февраля 2025-го. По документу кубометр водоснабжения стоит 45,60 грн, водоотвод — 43,40 грн с НДС. При этом существующие тарифы покрывают лишь часть расходов: 89% на водоснабжение и 84% на водоотвод, что обосновывает пересмотр.

Проект новых расценок предусматривает, что для населения без статуса предпринимателя тариф на водоснабжение составит 46,60 за кубометр, водоотвод — 50,53 за кубометр с НДС. Повышение тарифов на воду в Одесской области обусловлено увеличением затрат на электроэнергию, оплату труда, материалы и услуги сторонних организаций. Это позволит поддерживать стабильную работу системы и экономическую целесообразность деятельности предприятия.

Жители и предприниматели могут посылать предложения или замечания в течение семи дней после публикации. Сделать это можно по адресу: 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте: vodokanal-b-d@ukr.net.

Кстати, подобная ситуация сложилась и в Измаиле. Там кубометр воды теперь стоит от 34,3 до 35,1 гривен в зависимости от системы подачи.Стоимость водоотведения выросла до 42,3 грн. для централизованных систем и до 42,9 грн. для внутридомовых.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки