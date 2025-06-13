Подорожчання проїзду у Рівному може стати реальністю вже з 1 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Саме на цю дату анонсоване запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради вже оприлюднений для громадського обговорення.

Згідно з новими розрахунками, вартість разового пересування тролейбусом зросте майже вдвічі — з 8 гривень до 15. Водночас ціна місячного проїзного квитка становитиме 400 гривень. Ще суттєвіше подорожчає проїздний білет у маршрутках — замість нинішніх 12 гривень доведеться платити вже 18.

Представники міської ради зазначають, що прийняття нових тарифів зумовлене підвищенням цін на паливо, технічне обслуговування та необхідністю оновлення рухомого складу.

Усіх небайдужих мешканців закликають подавати свої зауваження та пропозиції до проєкту в письмовій формі на адресу управління транспорту та зв’язку або ж на електронну пошту: ditb@rivnerada.gov.ua. Відповідно до чинного порядку, триватиме громадське обговорення протягом місяця з дня оприлюднення інформації.

Подорожчання проїзду у Рівному торкнеться всіх пасажирів, тож мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з умовами та підготуватися до змін.