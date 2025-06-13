Подорожание проезда в Ровно может стать реальностью уже с 1 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Именно на дату анонсировано введение новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Соответствующий проект решения исполнительного комитета Ровенского городского совета уже обнародован для общественного обсуждения.

Согласно новым расчетам стоимость разового передвижения троллейбусом вырастет почти вдвое — с 8 гривен до 15. В то же время цена месячного проездного билета составит 400 гривен. Еще более подорожает проездной билет в маршрутках — вместо нынешних 12 гривен придется платить уже 18.

Представители городского совета отмечают, что принятие новых тарифов обусловлено повышением цен на топливо, техническое обслуживание и необходимостью обновления подвижного состава.

Всех неравнодушных жителей призывают подавать свои замечания и предложения к проекту в письменной форме в адрес управления транспорта и связи или на электронную почту: ditb@rivnerada.gov.ua . Согласно действующему порядку, будет продолжаться общественное обсуждение в течение месяца со дня обнародования информации.

Подорожание проезда в Ровно коснется всех пассажиров, поэтому жителям советуют заранее ознакомиться с условиями и подготовиться к переменам.