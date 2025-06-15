Місцевим мешканцям зробили попередження про графіки відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Вінницькій області.

Відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Вінницькій області зачепить будинки у кількох громадах, де проводитимуть технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія "Газмереж", відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Вінницькій області торкнеться багатьох населених пунктів. У Тростянці, Ободівці та Новій Ободівці 19 та 20 числа тимчасово зупинять подачу блакитного палива до низки помешкань.

В Ободівці це буде Соборна, 13 і 23. У Новій Ободівці – Михайла Грушевського, 4. А в Тростянці –Кузьми Скрябіна, 3, 5 і 7. Обмеження заплановані з 9 ранку до 16 години. Після завершення робіт блакитне палива повертатимуть поступово. Споживачів просять перекрити крани і підготуватися до пуску, забезпечивши доступ газовикам до приладів.

Подібна ситуація очікується і в інших населених пунктах. У Тульчині 17 числа постачання не буде на вулиці Незалежності. У Погребищі та Круподеринцях 19-го –обмежать подачу на понад десяти вулицях. У Браїлові з 16 по 18 число технічні бригади працюватимуть на Центральній, Цегельній, Молодіжній та прилеглих тупиках.

Не залишиться осторонь і Козятин. Тут припинення газопостачання відбуватимуться поетапно: з 16 по 19-те на Захисників України. Фахівці наголошують, що відключення газу на тиждень з 16 до 22 червня у Вінницькій області пов’язані з необхідністю провести регламентні роботи, перевірити безпеку обладнання та запобігти можливим аваріям у холодний сезон.

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