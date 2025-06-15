Местным жителям сделали предупреждение о графиках отключения газа на неделю с 16 по 22 июня в Винницкой области.

Отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Винницкой области затронет дома в нескольких общинах, где будут проводить технические работы, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал "Газсетей", отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Винницкой области коснется многих населенных пунктов. В Тростянке, Ободовке и Новой Ободовке 19 и 20 числа временно остановят подачу голубого топлива в ряд жилищ.

В Ободовке это будет Соборная, 13 и 23. В Новой Ободовке – Михаила Грушевского, 4. А в Тростянке – Кузьмы Скрябина, 3, 5 и 7. Ограничения запланированы с 9 утра до 16 часов. После завершения работ голубое топливо будет возвращаться постепенно. Потребителей просят перекрыть краны и подготовиться к пуску, обеспечив доступ газовикам к приборам.

Подобная ситуация ожидается и в других населённых пунктах. В Тульчине 17 числа поставок не будет на улице Независимости. В Погребище и Круподеринцах 19-го ограничат подачу на более чем десяти улицах. В Браилове с 16 по 18 число технические бригады будут работать на Центральной, Кирпичной, Молодежной и близлежащих тупиках.

Не останется в стороне и Казатин. Здесь прекращение газоснабжения будут происходить поэтапно: с 16 по 19-е на Защитников Украины. Специалисты отмечают, что отключение газа на неделю с 16 по 22 июня в Винницкой области связано с необходимостью провести регламентные работы, проверить безопасность оборудования и предотвратить возможные аварии в холодный сезон.

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