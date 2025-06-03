Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області залишається однією з найгостріших тем для місцевих.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало обурення мешканців, повідомляє Politeka.

З лютого 2025 року вартість води тут становить 63,84 грн за кубометр — це найвища ціна у Ямпільській громаді. Для тих, хто не має лічильника, встановлено фіксовану плату — 230 грн з людини.

Місцеві жителі скаржаться на відсутність прозорості у тарифному формуванні та неможливість контролювати витрати води. На насосній станції є лише лічильник електроенергії, але немає приладів для обліку самого водопостачання. Водночас водогін сильно зношений і потребує капітального ремонту, що також впливає на ціну.

КП «Буша» планує цього року встановити облікові пристрої для кращого контролю витрат, проте зростання вартості пов’язують із подорожчанням електроенергії, яка у структурі тарифу становить понад 60%. З бюджету громади передбачено 800 тисяч гривень на поточний ремонт мереж у селі.

Крім того, у Вінницькій області з 1 червня 2025 року підвищуються ціни на електроенергію до 4,32 грн/кВт⋅год. Газ для населення у Вінниці залишається стабільним, але розцінки для промислових споживачів зросли.