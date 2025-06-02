Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області збурило жителів села Буша через вартість води, яка з 1 лютого 2025 року сягнула майже 64 гривні за кубометр, повідомляє Politeka.

Це найвищі розцінки у всій Ямпільській громаді.

За словами виконуючої обов’язки старости Оксани Кучервей, вартість зросла з 45 до 63,84 грн, а для людей без лічильників — 230 гривень з особи. При цьому в Ямполі, для порівняння, вода коштує 30,17 гривень.

Місцеві мешканці обурені – ціни, на їхню думку, необґрунтовані, а облік води майже відсутній. Жителі скаржаться на великі втрати через аварійні мережі та відсутність контролю — на станції є лише лічильник електроенергії, і незрозуміло, скільки води реально споживається.

Водночас комунальне підприємство "Буша" пояснює високу ціну зношеністю системи, зростанням вартості електроенергії та інших витрат: 63% — це електроенергія, яка для юросіб зросла вдвічі. На підприємстві запевняють, що цьогоріч планують встановити лічильники на ключових точках подачі води, однак це суттєво на тариф не вплине.

Паралельно уряд залишив вартість на електроенергію на рівні 4,32 грн/кВт⋅год до жовтня 2025 року, а ціна на газ у Вінниці у травні залишилася стабільною: 7,96 грн/м³ плюс 2,11 грн за доставку.

Проте підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області в частині водопостачання вже створює критичну напругу в окремих громадах.

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