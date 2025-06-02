Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области взбудоражило жителей села Буша из-за стоимости воды, которая с 1 февраля 2025 года достигла почти 64 гривны за кубометр, сообщает Politeka.

Это самые высокие расценки во всей Ямпольской общине.

По словам исполняющей обязанности старосты Оксаны Кучервей, стоимость выросла с 45 до 63,84 грн, а для людей без счетчиков – 230 гривен с человека. При этом в Ямполе для сравнения вода стоит 30,17 гривен.

Местные жители возмущены – цены, по их мнению, необоснованны, а учет воды почти отсутствует. Жители жалуются на большие потери из-за аварийных сетей и отсутствия контроля — на станции есть только счетчик электроэнергии, и непонятно, сколько воды реально потребляется.

В то же время коммунальное предприятие "Буша" объясняет высокую цену износом системы, ростом стоимости электроэнергии и других расходов: 63% - это электроэнергия, которая для юрлиц выросла вдвое. На предприятии уверяют, что в этом году планируют установить счетчики на ключевых точках подачи воды, однако это существенно не повлияет на тариф.

Параллельно правительство оставило стоимость на электроэнергию на уровне 4,32 грн/кВт·ч до октября 2025 года, а цена на газ в Виннице в мае осталась стабильной: 7,96 грн/м³ плюс 2,11 грн за доставку.

Однако повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области по части водоснабжения уже создает критическое напряжение в отдельных общинах.

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