Городяни запитують про відключення газу на тиждень з 26 травня по 1 червня у Вінницькій області, тому розповідаємо, до чого готуватися.

Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Вінниці торкнуться кількох районів області, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному ресурсі Вінницької філії "Газмережі", причиною є проведення масштабних ремонтних і профілактичних робіт.

Роботи охоплять імісто Жмеринка, і кілька сіл у різних районах області. У Жмеринці блакитного палива не буде з дев’ятої ранку 27 числа і до сімнадцятої години 28-го. Обмеження торкнуться мешканців провулку Федора Подвласова, вулиць Київської, Ольги Кобилянської та Степана Руданського, а також будинків на тупику Ольги Кобилянської.

Паралельно відбудуться зупинки газопостачання в селах Гунька, Михайлівка, Петриківці, Чеснівка, Воронівці, Чернятинці, Лозна та Уланів. У деяких з них відновлення блакитного палива розтягнеться до середини першого місяця літа.

Працівники "Газмереж" звертаються до мешканців з проханням допомогти. Перед відключенням газу на тиждень з 26 травня до 1 червня у Вінницькій області потрібно перекрити крани перед усіма газовими приладами. Також важливо бути вдома, коли приїдуть фахівці для поновлення подачі.

Працівники компанії перепрошують за незручності і обіцяють, що завершать роботи якнайшвидше. А слідом за цим - відновлять газопостачання.

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