Горожане задаются вопросом об отключении газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Винницкой области, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Виннице затронут несколько районов области, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном ресурсе Винницкого филиала "Газсети", причиной является проведение масштабных ремонтных и профилактических работ.

Работы охватят город Жмеринка, и несколько деревень в разных районах области. В Жмеринке голубого топлива не будет с девяти утра 27 числа и до семнадцати часов 28-го. Ограничения коснутся жителей переулка Федора Подвласова, улиц Киевской, Ольги Кобылянской и Степана Руданского, а также домов тупика Ольги Кобылянской.

Параллельно состоятся остановки газоснабжения в селах Гунька, Михайловка, Петриковцы, Чесновка, Вороновцы, Чернятинцы, Лозна и Уланов. В некоторых из них возобновление голубого топлива растянется до середины первого месяца лета.

Работники "Газсетей" обращаются к жителям с просьбой помочь. Перед отключением газа на неделю с 26 мая по 1 июня в Винницкой области нужно перекрыть краны перед всеми газовыми приборами. Также важно находиться дома, когда приедут специалисты для возобновления подачи.

Работники компании извиняются за неудобства и обещают, что завершат работы как можно быстрее. А вслед за этим – возобновят газоснабжение.

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