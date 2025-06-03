Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области остается одной из острейших тем для местных.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало негодование жителей, сообщает Politeka.

С февраля 2025 года стоимость воды здесь составляет 63,84 грн за кубометр - это самая высокая цена в Ямпольской общине. Для тех, у кого нет счетчика, установлена ​​фиксированная плата — 230 грн с человека.

Местные жители жалуются на отсутствие прозрачности в тарифном формировании и невозможность контролировать расход воды. На насосной станции есть только счетчик электроэнергии, но отсутствуют приборы для учета самого водоснабжения. В то же время водопровод сильно изношен и нуждается в капитальном ремонте, что также влияет на цену.

КП «Буша» планирует в этом году установить учетные устройства для лучшего контроля расходов, однако рост стоимости связывается с удорожанием электроэнергии, которая в структуре тарифа составляет более 60%. Из бюджета общины предусмотрено 800 тысяч гривен на текущий ремонт сети в селе.

Кроме того, в Винницкой области с 1 июня 2025 повышаются цены на электроэнергию до 4,32 грн/кВт·ч. Газ для населения в Виннице остается стабильным, но цены для промышленных потребителей выросли.