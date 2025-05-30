Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області з 1 червня активно обговорюється серед місцевих.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області з 1 червня не відбудеться — ціни залишаються стабільними, але з’явиться третя платіжка, повідомляє Politeka.

Кабмін затвердив рішення про продовження спецзобов’язань до кінця жовтня 2025 року. Також зберігається «нічний тариф» — 2,16 грн/кВт⋅год для споживачів з двозонними лічильниками.

Газ для побутових споживачів "Нафтогазу" коштуватиме 7,96 грн за кубометр, а в інших постачальників — від 7,79 до 9,99 грн. При цьому вартість блакитного палива залишиться незмінною щонайменше до завершення воєнного стану і ще пів року після цього.

Однак з червня українці отримають третю квитанцію — за технічне обслуговування газових мереж. Її виставляють раз на 3 або 5 років, залежно від віку будинку. Сума становитиме від 100 до 900 грн і визначатиметься індивідуально для кожного будинку. Вартість обслуговування розподіляється між мешканцями пропорційно.

Одночасно, ціни на світло та воду теж залишаються стабільними, через продовження спецзобов’язань до 31 жовтня 2025 року.

Отже, хоча підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області з 1 червня не передбачене, частині споживачів доведеться сплатити додатково за техобслуговування газових систем.

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