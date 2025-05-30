Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области с 1 июня активно оговаривается среди местных.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области с 1 июня не состоится – цены остаются стабильными, но появится третья платежка, сообщает Politeka.

Кабмин утвердил решение о продлении спецобязательств до конца октября 2025 года. Также сохраняется «ночной тариф» — 2,16 грн/кВтч для потребителей с двухзонными счетчиками.

Газ для бытовых потребителей "Нафтогаза" обойдется в 7,96 грн за кубометр, а у других поставщиков — от 7,79 до 9,99 грн. При этом стоимость голубого топлива останется неизменной как минимум до завершения военного положения и еще полгода после этого.

Однако с июня украинцы получат третью квитанцию ​​за техническое обслуживание газовых сетей. Ее выставляют раз в 3 или 5 лет в зависимости от возраста дома. Сумма будет составлять от 100 до 900 грн и будет определяться индивидуально для каждого дома. Стоимость обслуживания распределяется между жителями пропорционально.

Одновременно, цены на свет и воду тоже остаются стабильными из-за продления спецобязательств до 31 октября 2025 года.

Таким образом, хотя повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области с 1 июня не предусмотрено, части потребителей придется оплатить дополнительно за техобслуживание газовых систем.

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